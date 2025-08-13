Compartir

Con la participación de más de 500 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano (EMSEL), adscrita a la Gobernación del estado Carabobo, culminó con éxito su tercer período académico 2025, reafirmando su compromiso con la formación artística en la región.

El acto de cierre de la cátedra de violín, se llevó a cabo, en la sede de la Banda Sinfónica 24 de Junio, durante la jornada, Roberto Arteaga Núñez, director de la institución, destacó que la EMSEL avanza hacia su 88º aniversario consolidándose como un referente musical desde su fundación en 1937.

“Contamos con más de 30 docentes que imparten clases en las áreas de cuerdas, canto lírico, coral, instrumentos de viento y piano, con una pedagogía esmerada que permite el desarrollo integral del talento carabobeño», expresó.

Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano

En esta oportunidad, la profesora Virginia Rangel, responsable de la cátedra de violín, presentó el progreso de sus 12 estudiantes, cuyas edades y niveles académicos van desde el preparatorio hasta el segundo año, la actividad consistió en una evaluación abierta al público, en la que los estudiantes interpretaron piezas del repertorio clásico y nacional.

“Es la primera vez que realizamos una evaluación abierta, permitiendo la presencia de padres y representantes. Ha sido una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes como para sus familias, agradecemos a la profesora Ligdian Mata por facilitarnos el espacio para llevarla a cabo”, señaló Rangel.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a los participantes como parte del cierre formal del periodo académico, destacando el esfuerzo, disciplina y constancia en el dominio de un instrumento tan exigente como el violín.

NO DEJES DE LEER AHORA: Carabobo abanderó a 75 docentes rumbo al Congreso Pedagógico Nacional

La Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano continúa siendo un pilar en la formación artística del estado, promoviendo el acceso a la educación musical y fortaleciendo la identidad cultural carabobeña.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas