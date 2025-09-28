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Con la participación de más de 300 niños y niñas, se realizó el Taller de Lenguaje de Señas en Valencia, en los espacios de la U.E. “Antonio José de Sucre Norte”, ubicada en la parroquia Santa Rosa.

Esta iniciativa del Taller de Lenguaje de Señas, desarrollada por la Alcaldía de Valencia, permite asegurar la inclusión, el respeto y la solidaridad en todos los centros educativos de la entidad, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua de Señas.

Las docentes de la U.E. Especial “Valencia”, en el Taller de Lenguaje de Señas en Valencia enseñaron a los niños y niñas, el alfabeto en lengua de señas, entre otras actividades didácticas, complementadas con la presentación de un show de talentos, por parte de los estudiantes de la U.E. “Antonio José de Sucre Norte”.

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La subdirectora de la U.E. “Antonio José de Sucre Norte”, Ismary Vargas manifestó que el Taller de Lenguaje de Señas “es una iniciativa que pretende impulsar la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, enseñando tanto a los estudiantes, como a los docentes a comunicarse a través de la lengua de señas”.

“Gracias al enlace realizado por la Dirección de Educación de la Alcaldía de Valencia, con la institución y con la Unidad Educativa Especial “Valencia”, las docentes especialistas y facilitadoras del Taller de Lenguaje de Señas, brindaron todo su apoyo para realizar esta actividad tan bonita”, recalcó.

Destacó igualmente que “este Taller de Lenguaje de Señas ha sido posible gracias a las políticas educativas del presidente Nicolás Maduro, del gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa Dina Castillo, al brindar el mayor apoyo para la inclusión y garantizar el bienestar y los derechos constitucionales del pueblo valenciano”.

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