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La aerolínea bandera de Portugal, TAP Air Portugal, ha confirmado oficialmente la reanudación de sus operaciones comerciales en territorio venezolano, marcando un hito en la conectividad directa entre Sudamérica y el continente europeo.

Filipe Moraes, portavoz de la empresa, fue el encargado de oficializar la noticia a través de un comunicado difundido por la agencia AFP. Según detalló Moraes, la aerolínea tiene previsto que el reinicio de los vuelos se produzca el próximo 30 de marzo de este año, devolviendo a los viajeros la posibilidad de conectar de forma directa entre Lisboa y Caracas.

De esta manera, Tap se une al listado de las aerolíneas que han confirmado el retorno de sus operaciones en Venezuela. Semanas atrás lo hicieron Copa y Wingo, sin embargo, tras el anuncio del presidente Donald Trump del retorno de operaciones comerciales con Caracas.

En ese sentido American Airlines, informó que será la primera aerolínea estadounidense que retomará su plan de vuelos con Venezuela y lo realizará sin escalas.