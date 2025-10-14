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El tapiz de José Gregorio Hernández ya está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Hoy el personal de la santa sede estuvo colocando el mismo, el cual refleja la imagen del médico venezolano.

El próximo domingo 19 de octubre será el día de la canonización tanto del doctor Hernández como de la también venezolana, Carmen Rendiles. La imagen de José Gregorio se hizo viral desde el Vaticano.

Dicha foto llenó de mucha alegría a los seguidores católicos que son devotos del médico. Los cuales conocen la historia de Hernández quien fue una persona entregada en la fe como a la medicina.

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Tapiz de José Gregorio Hernández ya está en la Basílica de San Pedro

La ceremonia de canonización será oficiada por el Papa León XIV el día domingo. La transmisión se hará desde el Vaticano a cargo de varios canales venezolanos desde tempranas horas de la mañana.

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Este día será histórico para Venezuela teniendo en cuenta lo que ha sido José Gregorio Hernández para el país. Como para otras personas que lo admiran desde países vecinos como Colombia y Ecuador.

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