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El Teatro Casa Don Bosco se prepara para recibir un espectáculo inolvidable este domingo 23 de Noviembre, con «Tarde Mágica» un evento cargado de presentaciones de alto nivel y mucha alegría. El evento está programado para dar inicio a las 2:00 PM, ofreciendo una tarde completa de entretenimiento familiar.

La producción de este gran encuentro corre por cuenta de @abba_eventos, una garantía de calidad y excelencia en la organización. Además, la coordinación general y el impulso detrás del evento están a cargo de JVE (@jveproduce) y el reconocido Jorge Villanueva (@jorgevillatv). La animación, clave para mantener la energía, estará dirigida por @enaltavoz_kids.

Talento emergente y el espíritu navideño

Uno de los momentos más esperados será la presentación estelar de la talentosa jovencita @biankamusic. Con su carisma y potencia vocal, la artista promete cautivar a todos los asistentes. Su participación es un punto culminante que realza el talento nacional en ascenso.

Tras la actuación musical, la ilusión se apoderará del escenario con la puesta en escena del musical «La Navidad en Disney de París». Esta producción transportará a grandes y pequeños a la fantasía del icónico parque temático.

El ambiente festivo y navideño se sentirá intensamente, marcando el inicio de las celebraciones de la época en la ciudad.

K-Pop: El cierre de pro con Las Huntrix

Para finalizar esta jornada mágica por todo lo alto, el ritmo vibrante y la coreografía electrizante del K-pop tomarán el escenario.

El grupo «Las Huntrix», Las Guerreras K-pop, ofrecerán un cierre lleno de energía y espectacularidad. Su presentación es una mezcla de baile y actitud que garantiza un broche de oro inolvidable para todos los presentes.

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