El fiscal general Tarek William Saab anunció que fue detenido el alcalde de El Tigre, estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, por discriminación contra las personas de espectro autista y asperger.

“Quedamos sin palabras ante las ofensas hacia personas de la tercera edad, niños, comerciantes y una larga lista de víctimas de este sujeto. Todo iba en ascenso, en lugar de reflexionar y tomar conciencia vean cómo fue acelerando su ataque a gente de El Tigre”, comentó Saab en rueda de prensa.

Detenido el alcalde Ernesto Paraqueima

#AHORA… #detenido a solicitud del @MinpublicoVEN: el ex alcalde de El Tigre Ernesto Paraqueima, por la comisión de los #delitos que incitan al#odio a nuestros niñ@s q presentan trastorno del espectro autista, a nuestras mujeres, adultos mayores y sectores vulnerables del pueblo pic.twitter.com/Vmx5r7JWHo — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 4, 2023

Previa a esta detención, el fiscal general Tarek William Saab comentó en rueda de prensa que había sido aprobada dicha orden de aprehensión.

Saab indicó que “en conjunto con la Fiscalía 4ª con competencia en Delitos Comunes, realizó el día 03 de mayo de 2023, en Anzoátegui, solicitud de orden de aprehensión contra Ernesto Paraqueima Luiggi, alcalde del municipio Simón Rodríguez”.

Los comentarios de Paraqueima

Esta solicitud de aprehensión surge luego de que el alcalde Paraqueima emitiera declaraciones contra niños con espectro autista y asperger que pintaron un mural en el municipio bajo su jurisdicción.

En el audio divulgado en redes sociales, el alcalde pareciera conversar con un trabajador a quien le pide explicaciones sobre quién creó la obra. Asimismo, se escucha cuando cataloga como “horrorosa” a la pintura hecha.

Asamblea Nacional repudia los hechos

A través de la sesión ordinaria en el Hemiciclo, el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, repudió los hechos y exclamó: “Hasta aquí llegaste Paraqueima, iniciamos de forma inmediata una investigación penal”.

Recordemos que el pasado 28 de marzo, la AN aprobó la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La ley del TEA aprobada por la AN señala que las personas de este espectro son grupos vulnerables por lo que se obliga al Estado asumir un rol activo en defensa de este sector social para que no sean víctimas que afecten sus expresiones culturales o desempeño. Este sector no pueden ser objeto de discriminación y quien con burlas o segregación debe ser sancionado.

