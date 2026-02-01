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En un acto de alto perfil institucional, se llevó a cabo la Sesión Solemne de Apertura de Actividades Judiciales 2026, evento que marca la hoja de ruta del sistema de justicia para el presente año.

La jornada estuvo encabezada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien centró su discurso en la evolución de la justicia venezolana y la necesidad de explorar nuevas vías procesales.

Hacia una justicia menos punitiva

Uno de los puntos más destacados de la intervención de Rodríguez fue la mención a la Ley de Amnistía y la aplicación de criterios de flexibilidad en el sistema penal. La mandataria encargada subrayó la importancia de evolucionar hacia un modelo que priorice la reinserción y el equilibrio social sobre el castigo tradicional.

“Lo he conversado mucho con el Dr. Tarek William Saab sobre las medidas alternativas en la justicia; pido también medidas alternativas al castigo y a la punición”, recalcó la presidenta (E) Delcy Rodríguez, haciendo un llamado directo a las autoridades judiciales presentes para humanizar el ejercicio del derecho en el país.

Respaldo del Ministerio Público

Por su parte, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, reafirmó la disposición del Ministerio Público para colaborar estrechamente con el Ejecutivo en esta materia. Saab destacó que la institución ofrece toda su capacidad técnica para favorecer la paz, la justicia y la defensa de los Derechos Humanos (DDHH).

El Fiscal enfatizó que estas nuevas alternativas señaladas por la presidenta encargada buscan favorecer directamente al pueblo venezolano, siguiendo la línea de trabajo establecida junto al presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Asimismo, el Dr. Saab manifestó su apoyo absoluto a las modificaciones de leyes aprobadas recientemente por el Parlamento Nacional, las cuales buscan fortalecer la convivencia nacional.

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