El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, disponía de “una flota de aviones para sus locuras”.

Así lo dijo el fiscal general Tarek William Saab en una entrevista que publica este jueves el medio Últimas Noticias: “Cuando le metimos rolo de imputación Tareck El Aissami quedó knockout (…) Tenía una flota de aviones a su disposición para sus locuras”.

Recordemos que la aprehensión de El Aissami se produjo por su presunta implicación en una trama de corrupción en la estatal PDVSA.

Tarek William Saab sobre El Aissami

Sobre esto, Saab reveló que la investigación contra El Aissami se inició después de la detención en 2022 de “una persona vinculada a la pérdida de dinero producto de la venta de crudo a través de los buques”.

“Este testigo protegido nos revela con nombre y apellido las señas de quienes podrían ser los responsables de esa trama y allí comenzó todo. Y en enero 2023 fue removido el presidente de Pdvsa, El Aissami, y ya en marzo arrancó la ola de detenciones”, agregó el fiscal.

Asimismo, Saab reiteró su presunción de que la trama corrupta en PDVSA escondía una “conspiración política”.

“Por ello tienen precalificado el delito de traición a la Patria, porque son unos traidores, por ello he lanzado la teoría de que estas personas deberían haber tenido alguna conexión con EEUU, porque cómo se explica que media hora después de la detención de El Aissami y Samark (López) ya se sabía por allá en Washington. Alguna conexión tenían que tener. No se explica porque eso fue un operativo tan pulcro, eso sale cuando yo lo anuncio y ellos no los detuvieron a la luz pública”.

