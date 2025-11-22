Compartir

El poeta Tarek William Saab, realizó un recital y lectura comentada, sobre sus obras que alcanza 17 libros publicados, 7 premios nacionales más uno en España y 36 ediciones, traducidos a 6 idiomas.

La actividad de realizó en una importante librería de Caracas, desde donde Saab agradeció a la poetisa Maribel Prieto y al ensayista Luis Figuera, por los importares aportes críticos y análisis sobre trayectoria literaria, así lo indica una nota de prensa del poeta.

Tarek William Saab realizó recital

Antes del recital, el poeta aprovechó la oportunidad para dar un paseo por sus inicios en la época de los 70 y agradeció el apoyo brindado por los escritores venezolanos Juan Liscano, Luis Alberto Crespo, Gustavo Pereira , Juan Sánchez Peláez y Jesús Sanoja Hernández.

Durante esos recuerdos, Saab evocó el momento de creación de su más reciente poemario Un Tren Viaja al Cielo de la Medianoche ( 2025 ) que fue el libro más vendido de la FILVEN y de la Feria del Libro de Caracas, así como la la segunda edición de su primer poemario Los Ríos de la Ira ( La Espada Rota 1987 ) publicada en homenaje a sus 45 años de vida literaria.

Momentos de represión

En ese viaje al pasado, el poeta mencionó el contexto represivo en el que surgieron sus 3 primeras obras, recordando casos como el asesinato en Pto la Cruz de Enrique Rodríguez (1976) por solamente escribir un grafiti, y mencionó las miles de víctimas de la violencia política en los años sesenta, setenta y ochenta.

Este escenario, sirvió sus tres primeros poemarios Los Ríos de la Ira, El Hacha de Los Santos y Principe de Lluvia y Duelo, que obtuvieron importantes premios en concursos literarios de la época tales como el de la Revista KoEyu, el Francisco Lazo Martí y el Tierra de Gracia de La Casa Ramos Sucre.

Cabe destacar que Tarek William Saab ha mantenido un contacto directo con todos sus lectores a través de coloquios y recitales poéticos en toda Venezuela y algunos países de América Latina.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas