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Las tarifas de Movistar se mantienen en el mes de diciembre, la empresa de comunicaciones al parecer no hará reajuste de precios en sus planes. Principalmente para los planes «Movistar Plus» y «Full Plus», cuyo valor en bolívares cambia según la tasa del BCV.

Además, hay promociones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025 para quienes activen un nuevo plan prepago. Que incluye bonos adicionales de GB y participación en sorteos de smartphones.

Tarifas de Movistar se mantienen en el mes de diciembre

Movistar Plus 25GB: Bs. 3.493,80

Movistar Plus 10GB: Bs. 2.329,21

Movistar Plus 6GB: Bs. 1.397,52

Movistar Plus 4GB: Bs. 931,68

Movistar Plus 2GB: Bs. 465,84

Full Plus: Bs. 79,19

Promociones vigentes (hasta 31 de diciembre de 2025)

Clientes prepago que activen una nueva línea con los planes Movistar Plus (4GB, 6GB, 10GB o 25GB) recibirán un bono adicional de GB.

Los clientes también podrán participar en el sorteo de 160 smartphones Redmi Note 14 5G y 160 combos de Xiaomi, accediendo a través de la App Mi Movistar y haciendo clic en el botón alusivo al sorteo.

Los precios pueden variar debido a las fluctuaciones de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Para verificar el detalle de tu plan actual, puedes ingresar a la App Mi Movistar o la Sucursal Virtual.

Movistar puede realizar ajustes en sus tarifas hasta dos veces al mes según cómo se comporte la tasa del BCV.

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