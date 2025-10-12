La tarde del sábado 11 de octubre, el actor venezolano Franklin Virgüez, reportó a través de su cuenta en Instagram que, la actriz Tatiana Capote sufrió un infarto y se encuentra en cuidados intensivos.
Kapeky indica en su post que, Capote superó el infarto, pero, aún su estado es delicado por lo que aún no se encuentra completamente fuera de peligro.
Debido a las complicaciones posteriores, la actriz de 63 años fue sometida a diálisis para purificar su sangre y exceso de agua.
Tatiana Capote sufre un infarto
Tatiana Capote es una actriz cubana-venezolana y exreina de belleza con una carrera prolífica en televisión desde su infancia. En 1979 participó en el Miss Venezuela representando al estado Barinas, donde obtuvo el título de Miss Mundo Venezuela.
Su fama creció especialmente durante las décadas de los 80 y 90, al protagonizar roles destacados en telenovelas como «Natalia de 8 a 9», «Marisela», entre otras.
Más adelante su presencia en pantalla fue disminuyendo, aunque hizo apariciones esporádicas, siendo su más reciente aparición importante en la telenovela «Corazón Valiente» en 2012.
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