Compartir

La tarde del sábado 11 de octubre, el actor venezolano Franklin Virgüez, reportó a través de su cuenta en Instagram que, la actriz Tatiana Capote sufrió un infarto y se encuentra en cuidados intensivos.

El periodista Diego Kapeky detalló la información y, explicó que, la también exreina de belleza está en la UCI del Hospital Jackson Memorial en la ciudad de Miami. Afortunadamente, está en compañía de su esposo José Paniagua.

Kapeky indica en su post que, Capote superó el infarto, pero, aún su estado es delicado por lo que aún no se encuentra completamente fuera de peligro.

Debido a las complicaciones posteriores, la actriz de 63 años fue sometida a diálisis para purificar su sangre y exceso de agua.

Tatiana Capote sufre un infarto