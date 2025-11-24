Compartir

Un taxista en Argentina terminó hospitalizado y en tratamiento psicológico luego de conocer a una joven en la ciudad de Salta. La pasajera fantasma detuvo al profesional del volante para que la llevara a cualquier lugar.

El dueño de una línea de taxis contó que uno de los conductores tuvo una experiencia paranormal. La cual lo tuvo fuera del trabajo durante unos días, y que hasta ahora sigue siendo un evento misterioso.

Cerca de un cementerio venía el sujeto manejando el taxi, cuando una joven lo detuvo, ya ella venía hablando por teléfono. La joven tuvo una tensa discusión en el carro, por lo cual al colgar le dijo al conductor que la llevara donde el quisiera.

La joven, dijo al hombre que el mejor punto donde la podría llevar era a un motel. El hombre marchó a toda velocidad a uno de los moteles cercanos y pensó que podría tener intimidad con aquella joven misteriosa.

Taxista en Argentina terminó hospitalizado luego de llevar a la “pasajera fantasma”

Pero en la habitación no todo fue como el hombre lo imaginaba, donde podía disfrutar de momentos apasionados, aquellos momentos por el contrario se volvieron aterradores. Cuando se acercó a la joven no estaba como la había visto al principio.

Dijo el hombre que la fémina tenía los ojos completamente blancos además de que lo tomó con una fuerza que el no podía soltarse. El sujeto comenzó a pedir ayuda, salió de la habitación desesperado buscando a alguien que lo auxiliara.

Enseguida los empleados del motel escucharon los gritos del hombre el cual había salido del cuarto. Pero se acercaron rápidamente a la habitación donde no encontraron a ninguna joven, la misma estaba completamente vacía.

La policía no encontró rastros de alguna persona en la habitación. El taxista insistió en contar lo ocurrido, retornó al lugar donde encontró a la joven. Pero la casa estaba abandonada desde hace décadas, mientras que los vecinos afirmaban que en la misma había muerto una joven.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas