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Taylor Swift y el millonario gesto que tuvo con su equipo se hizo viral y es que la famosa artista repartió un total de 197 millones de dólares. Esto entre las personas que estuvieron en su gira internacional.

La gira The Eras Tour estuvo por todo lo alto es por ello que Taylor premió a cada uno de sus trabajadores. Los cuales cobraron un total de medio millón de dólares por persona por estar en esta gira.

Taylor se hizo viral por este gran bono repartido entre su equipo por este gran gesto. De hecho, indicaron que son pocos los artistas que reparten parte de la ganancia entre las personas que están en la gira.

Taylor Swift y el millonario gesto que tuvo con su equipo

‘The Eras Tour’ ha sido una gira histórica que ha ingresado más de 1.767 millones de euros y la cantante ha querido compartir su éxito no solo con coreógrafos y bailarines. Sino también con los que rara vez pisan el escenario, como técnicos, montadores e incluso conductores.

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Cada uno de estos últimos se ha llevado alrededor de 85.000 euros, una cifra que ha cambiado sus vidas para siempre. Incluso hubo camioneros que llevaron parte de la tarima y también cobraron el famoso bono de Taylor.

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