Hay personas que afirman que no pueden vivir sin unas cuantas de café: pero no hay que caer en abusos y menos con esta gran bebida milenaria. De igual manera las personas afirman que lo toman en la mañana y a toda hora; pero los especialistas destacan que no hay que tomar muchas, con tres basta.

En el desayuno, primero tenemos que comer primero, disfrutar y masticar muy bien la primera comida del día; para unos minutos después si poder disfrutar de unas tazas de café. La bebida la puedes tomar un poco tibio ya de esa manera el mismo será mejor digerido por el cuerpo.

No caigas en el afán de mucha gente que quiere quitarse el stress tomando más y más cafeína; y ya a mediodía han tomado cinco tazas. Eso es abuso y no es disfrutar de la bebida, todo lo contrario es abusar y no dar tiempo al cuerpo de saborearlo.

Tazas de café, solo tres al día

Para el almuerzo, la comida más importante, debe de igual modo disfrutarse y sin apuros. Unos minutos después poder disfrutar la bebida sin problemas. Una sola taza que podría incluso reactivarte ya que es la hora donde generalmente donde la pereza llega.

A las cuatro de la tarde o las tres otra taza de café, ya de allí no puedes abusar. Unas tazas de café a las siete de la noche es totalmente un boleto a una noche de insomnio. Es una bebida la cual no debes abusar, la misma es considerada un placer y debe seguir siendo de esa manera.

Los fines de semana toma un tiempo y disfruta de la bebida; sin afán sin apuros. Por supuesto si vas a manejar si te recomendamos para que estés alerta. Mide siempre la cantidad como la calidad de la marca.

Pendiente siempre

En estos tiempos en Venezuela debemos de consumir la bebida de marcas conocidas; es un peligro hacer una taza y servirte el mismo sin saber de dónde viene. Ve siempre la composición; disfruta del mismo sin problemas.

Si llegan los amigos, la familia o una buena conversación se acompaña con la bebida; un poco de pan además. Ten en cuenta que el café, chocolate, galletas son placeres hoy en día; solo unas tazas y sin abuso.

