El templo de Los Guayos es uno de los más coloniales y visitados, como uno de los que guarda historias y recuerdos. Este está ubicado en la plaza Bolívar de ese municipio en la zona conocida como “Los Guayos Viejos”.

Este lleva el nombre de San Antonio de Padua, es uno de los templos católicos más antiguos de nuestra entidad y de nuestro país. El mismo cuenta con una fachada muy vistosa y colonial la cual siempre está siempre mantenida y cuidada.

La feligresía católica de Los Guayos va a celebrar un año más de consagración de este lugar el venidero 22 de septiembre. Se cumplirá 240 años de la consagración de la llamada Iglesia de Los Guayos.

El templo de Los Guayos

Para esos tiempos de los 1700 era un punto obligado para los que iban o venían de Caracas o Maracay pasar por este lugar para llegar a Valencia. Luego vino el ferrocarril, luego las casas y los avances que ha tenido el municipio.

En estos dos siglos y 40 años, Los Guayos se convirtió en municipio en la década de los años 90. Creció con urbanismos desde los años 70 y sigue siendo una parte importante del estado Carabobo.

