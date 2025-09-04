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La Casa de la Beneficencia en Valencia tiene una historia un tanto triste pudiéramos decir. Para el año 1873 se fundó la Sociedad de Beneficencia con varias damas de la sociedad de la capital carabobeña.

Las cuales organizaban eventos donde se recaudaba fondos y se ayudaban a las personas necesitadas. Allí en dicha casa funcionaba dicha sociedad, para el año 1891 pasó a ser su sede en nuestra ciudad.

Esta casa estaba en el cruce de las calles Colombia con Anzoátegui, frente al emblemático Colegio Don Bosco; y en la otra esquina estaba la casa donde vivió el recordado José Rafael Pocaterra en la ciudad.

Cuenta Valencia de Antaño que esta casa servía de apoyo al hospital La Caridad, lo que es hoy La Casa de la Estrella. Esta se llegaba a usar como albergue para personas en situación de pobreza extrema.

Además de utilizarse como pabellón para enfermos, también pasó a ser un asilo de ancianos de nombre San Martín de Porres. Las Hermanas de La Caridad se encargaban de gestionar el mismo.

La Casa de la Beneficencia en Valencia y la demolición

Pero por cosas del destino, la casa fue quedando en desuso, olvidada, fue cuando el Consejo Municipal tomó la decisión de demolerla en el año 1978. Fueron los mismos concejales que aprobaron la famosa demolición del recordado edificio del Concejo Municipal.

Un lustro después, cuando se cumpliría el bicentenario del Libertador, Simón Bolívar, La Casa de la Estrella fue nombrada patrimonio. Fue entonces cuando se decretó en Gaceta Oficial que el solar que quedó luego de la demolición se construyera la Plaza de la República.

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Se dijo –cuenta Valencia de Antaño- “que sería diseñada por el maestro Wladimir Zabaleta, aún y cuando se le habría donado el terreno a la Sociedad Anticancerosa de Carabobo. Esta plaza nunca se convirtió en realidad”.

Un estacionamiento

Aun por circunstancias que no se conocen una persona estuvo regentando por años, el terreno como un estacionamiento privado. Y luego con los años se construyó en el lugar la plaza Bicentenario de Valencia.

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