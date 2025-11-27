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Era el mes de noviembre de 1993 cuando la Cuadra de la Navidad en Valencia se hizo famosa, era corta pero ganó mucha fama en ese tiempo. Estamos hablando de la calle Boyacá desde el cruce con la avenida Cedeño.

Una famosa tienda de adornos y manualidades invirtió una gran cantidad de dinero para convertir a la misma en un callejón de la Navidad. Tanto fue el auge que tuvo, en ese tiempo que el recordado canal regional de televisión NC Canal 36 grabó la cuña navideña en el lugar.

En horas de la noche o el día el lugar a pesar de ser corto era concurrido por mucha gente. El transporte extendió su horario y muchas familias iban a la famosa calle. La misma está cerca de todo, del centro y a unas cuadras de la Bolívar.

Veíamos a políticos de aquellos tiempos, conjuntos de gaita que cantaban en un pequeño espacio en la avenida Cedeño. Todo eso ganó fama por ser un espacio para la Navidad en plena avenida Cedeño.

La cuadra de la Navidad en Valencia

Era llamada también la calle de la Navidad, y hasta se grabó un comercial para la televisión nacional. El colorido ambiente además era seguro, había policías custodiando todo en aquellos años.

Al igual que esa calle, al frente del Centro Comercial Camoruco se colocaba un gran bazar de la Navidad. El 24 y 31 fue un espacio concurrido, ya después con los años no adornaron la pequeña cuadra.

La cual había ganado fama ya luego vinieron los emblemáticos encendidos de los árboles ubicado en La Viña. Como también la Navidad en otros municipios carabobeños, pero sin duda la cuadra impactó.

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Hoy en este jueves de #TBT recordamos aquel año 1993 con la cuadra, repetimos ubicada en el cruce de Boyacá con Cedeño. Uno de los primeros espacios que se dedicó por entero a la época más famosa del año en 1993 en esta ciudad que amamos tanto… ¡Valencia!.

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