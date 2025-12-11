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#TBT, ¿Qué canal de televisión en Venezuela hizo el primer mensaje navideño?

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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La pregunta es propicia en estos tiempos decembrinos, ¿Qué canal de televisión en Venezuela hizo el primer mensaje navideño?. Venevisión y RCTV empezaron desde finales de los años setenta con los primeros mensajes.

Aunque no hay un registro exacto del «primer» mensaje, RCTV y Venevisión fueron los canales pioneros y más icónicos en crear estas producciones masivas. Como competitivas en Venezuela desde los años 70 y 80.

Convirtiendo sus «cuñas» o «saludos navideños» en verdaderos fenómenos televisivos que unían a las familias venezolanas con canciones inolvidables. Marcando el inicio de la temporada decembrina.

Con RCTV destacando en con «Estamos contentos contigo» y Venevisión en 1979 con producciones de gran escala. Incluso grabar el mensaje era algo secreto de cómo sería y donde pondrían a todos sus artistas en escena.

¿Qué canal de televisión en Venezuela hizo el primer mensaje navideño?

Grandes rivales: RCTV (Radio Caracas Televisión) y Venevisión competían fuertemente en producir los mejores mensajes navideños cada año. Fueron innovando siempre, luego llegó Venezolana de Televisión y Televen.

Canciones emblemáticas: Sus producciones incluían temas musicales pegadizos que se volvían himnos, como el de RCTV. Fenómeno cultural: Estos mensajes eran eventos televisivos esperados, llenos de artistas nacionales, y definían el espíritu de la Navidad en Venezuela.

Comienzos: Venevisión ya realizaba producciones coloridas en 1979, mientras que RCTV consolidó su tradición en los 80. En resumen, fueron RCTV y Venevisión quienes popularizaron y elevaron el mensaje navideño a un evento televisivo de gran producción en Venezuela.

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SourceNoticias24Carabobo
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