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Técnico forense quedó detenido al ser señalado de abuso sexual en Miranda

By Redacción Noticias24Carabobo
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Técnico forense quedó detenido al ser señalado de abuso sexual en Miranda
Foto: Notituy 24.

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Un técnico forense quedó detenido en el estado Miranda por presunto abuso sexual contra su hija de 15 años. Wilmer Nahen Romero Martínez de 35 años quedó detenido por este caso el cual ha sido uno de los más sonados en esa entidad.

Romero Martínez fue detenido por la policía Municipal de Cúa, municipio Urdaneta en el estado Miranda. El hombre fue denunciado ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) del municipio.

Técnico forense quedó detenido

De inmediato este organismo dio inicio a la investigación y luego a la detención del sujeto. Este tenía antecedentes por robo genérico indicaron las autoridades. Dicho caso de robo genérico es del año 2011.

La Fiscalía Vigésima Segunda (22°) del Ministerio Público (MP) fue notificada del hecho.

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