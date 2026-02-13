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El Sistema Teleférico Warairarepano presentó su programación oficial de horarios para las festividades de Carnaval 2026. Con el objetivo de fomentar el turismo y el sano esparcimiento, el emblemático atractivo caraqueño ajustó sus operaciones para recibir a los visitantes a más de 2.100 metros de altura.

Horarios en el Teleférico Warairarepano para Carnaval

Para este asueto, se han establecido bloques de horarios que permitirán una mayor afluencia de personas durante toda la semana:

Lunes y Martes de Carnaval: Desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Miércoles, Jueves y Viernes: Desde las 12:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

Sábado y Domingo: Desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Experiencia en la cima

Además del tradicional recorrido en cabinas, los turistas podrán disfrutar de la gastronomía local, actividades recreativas y el clima característico de la montaña. Voceros de la administración destacaron que el sistema está preparado para garantizar la seguridad y el confort de todos los usuarios durante estas fechas carnestolendas.

Este ajuste operativo busca ofrecer flexibilidad a los temporadistas que deseen conectar con la naturaleza y disfrutar de la vista panorámica de la ciudad en un ambiente familiar y cultural.

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