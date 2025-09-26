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Teléfonos públicos de Cantv serán zonas de Wifi, conoce el proyecto

By Danny Valdiviezo
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Teléfonos públicos de Cantv serán zonas de Wifi

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Danny Valdiviezo
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Los teléfonos públicos Cantv, específicamente los cajetines donde se encontraban estos aparatos serán ahora zonas de Wifi, así lo dio a conocer la empresa telefónica del país. El proyecto empezará en plazas pública con el nombre de Zona Ultra.

Dichos cajetines tendrán ahora los puntos del proyecto ambicioso con que la Cantv te podrá mantener activo con tu teléfono. La empresa a nombre de Patriacell tendrá uso 100 milo cajetines de teléfonos públicos en el país.

Teléfonos públicos de Cantv serán zonas de Wifi

Ya el piloto de comunicaciones empezó en Caracas para luego ir avanzando e ir reactivando estas casetas que se encuentran en desuso. Lo que va a permitir que los venezolanos puedan conectarse por tiempos limitados.

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Iván Hernández Dala, presidente de la compañía dijo que la empresa está enfocada en el alcance que pueda tener la señal y ampliar la conectividad en el país.

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SourceEl Periodiquito
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