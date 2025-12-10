Compartir

Un temblor de magnitud 5 reportaron en Colombia en horas de la madrugada de hoy miércoles 10 de diciembre de 2025. El sismo tuvo un registro de 5.8 en la Escala de Richter con epicentro en Los Santos, en Santander dijo el Servicio Geológico Colombiano.

El temblor tuvo una profundidad de 150 kilómetros y lo reportaron en zonas de Bucaramanga como en Bogotá. Los habitantes de dichas áreas indicaron que no se registraron emergencias.

Bomberos, grupos de rescate, paramédicos como policías hicieron barridos en algunas partes sin encontrar daños. Tanto en Bogotá como en otras zonas no hubo emergencias y todo se encuentra en normalidad.

En Bogotá se cumplieron los protocolos de emergencia y no hubo problemas, de igual modo en Cundinamarca. El Servicio Geológico Colombiano se encuentra a disposición de los habitantes de ese país en cuanto a información.

Temblor de magnitud 5 reportaron en Colombia

Hasta ahora no se han reportado réplicas fuertes en las zonas donde hubo el temblor en horas de la madrugada. Todo hasta ahora ha transcurrido en total normalidad a esta hora de la mañana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas