Un temblor en el ojo, también llamado mioquimia o espasmo palpebral, es un movimiento involuntario y repetitivo del párpado que puede deberse a varios factores. Las causas más comunes incluyen el estrés.

Además de la fatiga, el consumo de cafeína, la falta de sueño, la sequedad ocular, las alergias y la irritación. Este es uno de los síntomas más comunes debido al estrés y el agite de vida que muchas personas tienen.

Estrés y ansiedad: la tensión muscular causada por el estrés puede desencadenar espasmos en los párpados.

Fatiga: el cansancio, ya sea por exceso de trabajo o falta de sueño, puede afectar el funcionamiento de los nervios y provocar contracciones involuntarias.

Cafeína y alcohol: estas sustancias pueden estimular el sistema nervioso y afectar la función muscular, incluyendo la del párpado.

Sequedad ocular: la irritación de la superficie del ojo puede provocar espasmos como respuesta a la incomodidad.

Alergias: la liberación de histamina debido a las alergias puede causar inflamación e irritación en los párpados, lo que puede llevar a espasmos.

Deficiencias nutricionales: la falta de ciertos nutrientes, como el magnesio, puede afectar la función muscular y causar espasmos.

Tensión ocular: esfuerzo excesivo de los músculos oculares, por ejemplo, al pasar mucho tiempo frente a pantallas, puede desencadenar espasmos.

En la mayoría de los casos, los temblores en el ojo son inofensivos y desaparecen por sí solos. Sin embargo, si los espasmos son intensos, prolongados. Afectan la visión o se acompañan de otros síntomas, como enrojecimiento, lagrimeo o entumecimiento, es recomendable consultar a un oftalmólogo.

Recomendaciones:

Descansar lo suficiente, Dormir bien puede ayudar a reducir el estrés y la fatiga, factores que pueden contribuir a los temblores. Reducir el consumo de cafeína y alcohol. Estas sustancias pueden estimular el sistema nervioso y provocar espasmos.

