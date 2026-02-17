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Dos peces remo en Japón se dejan ver y generan alarma, los largos peces fueron observados en las costas de Fukui paralizando a las personas que estaban en el lugar. Ambos estaban cerca de la superficie.

Como es conocido estos son llamados “los peces del juicio final”, las personas cuando los vieron quedaron sorprendidas. Estos son vistos días antes de temblores fuertes en Japón, las personas esperan que esto no ocurra ahora.

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Estos peces son de las profundidades del mar y destacan que los han visto antes de que ocurran terremotos en ese país. Los expertos indican que estos son asociados a tsunamis como a terremotos.

Dos peces remo en Japón se dejan ver y generan alarma

En el video que captaron las personas que estaban en las costas de Fukui se ven a ambos peces cerca de la orilla. Por otro lado, los expertos en peces remo indican que estos pueden sufrir desorientación y salen hasta la superficie.

Como explican que no tienen nada que ver con los terremotos o tsunamis que han ocurrido. Y que todo eso es producto de especulaciones de las personas. Resaltan que muchas veces estos pueden estar enfermos y morir al salir cerca de la superficie.

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La aparición de los peces en las costas japonesas han generado temor y a la vez fascinación. Siendo tendencia mundial desde el domingo 15 de febrero cuando fueron vistos.

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