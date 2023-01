Compartir

La temporada de incendios forestales inicia durante el periodo de sequía que va desde finales de diciembre y se extiende hasta abril aproximadamente.

Por ello los equipos multidisciplinarios de protección y rescate se preparan para las jornadas de este 2023.

El equipo de Noticias24 Carabobo se trasladó hasta la sede del Instituto Nacional de Parques (Inparques) en Carabobo, para conocer cuáles serán las acciones preventivas y recomendaciones a considerar que permitan reducir los riegos de estos incendios.

Incendios de expansión y velocidad

Recordemos que, se entiende como incendio forestal la extensión del fuego sin planificación, gestión ni control en un espacio silvestre, afectando principalmente la flora, fauna y vegetación de dicho espacio.

¿Cuál sería la diferencia de los incendios forestales a otro tipo de incendios? El punto focal está en su amplia y extrema extensión, la cual puede encaminarse a gran velocidad, cambiando de dirección y superando obstáculos.

Temporada de incendios forestales 2023

Hasta la fecha, en Carabobo se han generado 65 incendios forestales, de los cuales 31 de ellos han logrado entrar dentro del perímetro del Parque Nacional San Esteban.

El Mayor Luis Alejandro Mendoza, asesor técnico de la Coordinación Forestal del estado Carabobo por parte del Cuerpo de Bomberos Forestales de Inparques, precisó que de la mano con el Cuerpo Civil de Guardaparques, mantienen constante control y vigilancia ambiental en los espacios con mayor vulnerabilidad.

Tomando en cuenta que los incendios forestales son abrasivos y muy veloces, Mendoza detalló que la acción más importante es lograr reportarlos a tiempo.

“A las comunidades se pone a disposición el número 0800-AMBIENTE (2426368) para reportar cualquier tipo de columna de humo o sospecha de incendio de vegetación”, comentó el Mayor de los Bomberos.

¿Cuáles son los punto de mayor atención?

En el estado Carabobo, la Fila de Cúpira, que se ubica al norte del municipio San Diego, es de los espacios que alberga mayor amenaza frente a los incendios forestales.

“Se trata de un espacio vegetal de 1.097 hectáreas que conectan directamente con el P.N. San Esteban (…) Es un punto de acceso directo al fuego, desde la autopista hasta los bosques”, explicó el asesor técnico de la Coordinación Forestal.

A la lista también se suman las hectáreas del cerro El Café en el municipio Naguanagua, las cuales se han convertido en un punto de afectación recurrente cuando avecina esta peligrosa temporada.

Concientización preventiva

Aunque las causas de los incendios forestales pueden llegar a ser muy variadas, Mendoza enfatizó que el vandalismo y las acciones irresponsables también forman parte de las estadísticas que afectan a los espacios naturales.

“El llamado a las comunidades es que puedan hacer un uso consciente del fuego. No quemar desechos sólidos, no eliminar vegetación con fuego. Llevar al destino correcto todo tipo de desechos que se genere dentro del hogar. No depositar basura en espacios naturales”, recalcó.

Asimismo, realizó un recordatorio reiterativo sobre la no realización de fogatas. “Es bueno recordar, principalmente a los senderistas que las fogatas están completamente prohibidas en ambientes naturales”.

Normativa que va de la mano con el hecho de mantener los espacios libres de basura y contaminación, pues estos desechos podrían ser vínculo directo de incendio forestal.

Denuncia a tiempo

La línea gratuita 0800-AMBIENTE (2426368) estará habilitada para recibir las denuncias y reportes de cualquier hecho irregular en materia ambiental que se esté presentando en Carabobo.

