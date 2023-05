Compartir

Que 2023 pasará a la historia como uno de los años más caros es una noticia que a pocos sorprende. Los ciudadanos, en primera persona, llevan meses experimentando el elevado coste que trae consigo hacer frente a la compra semanal o el pago de su hogar. A lo que hay que sumar el hecho de que un importante número de personas ha perdido su puesto de trabajo, y quienes tienen la suerte de mantenerlo apenas pueden ahorrar algo de dinero a final de mes.

Llegados a este punto, no nos sorprende que cada vez más gente se plantee la opción de empeñar. Gracias a esta actividad, los ciudadanos que están pasando por una mala racha no solo pueden ganar una importante cantidad de dinero a cambio de sus propiedades, sino que, en muchos casos, ¡también pueden seguir haciendo uso de estas últimas! A continuación, te explicamos dos de las tendencias actuales en el mundo del empeño: el préstamo por auto sin dejarlo y el préstamo para tu casa.

Préstamo por auto sin dejarlo

Tal y como hemos mencionado al comienzo de este artículo, la citada práctica te ofrece la oportunidad de mejorar tu situación económica, así como de seguir utilizando tu vehículo siempre que lo necesites. ¿Acaso no es un excelente trato? Uno de los aspectos que has de tener en cuenta es su antigüedad, ya que la mayoría de casas de empeño no aceptan automóviles que excedan la década de vida.

No obstante, siempre hay excepciones, como es el caso de Empeños Fundación Dondé, cuyo límite se sitúa en los 12 años. De igual manera, no hay que pasar por alto que deberás demostrar que posees la mayoría de edad, y enseñar tu identificación cuando te persones en la sucursal más cercana con tu vehículo en propiedad. Tampoco olvides que las dos placas de circulación son imprescindibles, así como la duplicación de las llaves de tu coche. Simula tu empeño para conocer cuál sería la cifra del crédito en cuestión.

Préstamo dejando tu casa en garantía

Por otro lado, te hablamos del préstamo dejando casa en garantia. Como habrás deducido, este último funciona igual que el primero, ya que, si bien el artículo o la propiedad que se empeñan son diferentes, las concesiones por parte de la casa de empeño son iguales. O lo que es lo mismo, en caso de que empeñes tu hogar, no te verás en la obligación de abandonarlo, a menos que no puedas hacer frente a la devolución del dinero durante el período de tiempo que acordéis.

La mayor ventaja de este tipo de préstamos es que el crédito es muy alto. Estamos hablando de cantidades que oscilan fácilmente los 200 mil dólares en su valor más bajo, y los 5 millones en su cifra más elevada. ¡Ahí es nada! Por si fuera poco, requieren de una preautorización que apenas supera los 5 días, de modo que la mejora de la economía familiar puede producirse en cuestión de una semana. ¿A qué esperas para simular tu empeño?