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La tendencia dominante es el «Skinimalismo», una filosofía que prioriza la salud de la piel, la sostenibilidad y la autenticidad. Olvídate de cubrir; el objetivo de este año es mejorar con intención.

Aquí te presentamos las claves de la belleza para este año, y lo que definitivamente no puede faltar en tu rutina:

1. El Skincare Minimalista y con Intención (J-Beauty y K-Beauty)

La base de la belleza en 2025 es la piel desnuda y radiante, impulsada por las filosofías asiáticas:

Menos es Más (pero de Calidad): La rutina se simplifica a tres pasos esenciales: Limpieza, Tónico/Sérum de Alta Potencia, e Hidratación/SPF. Se busca la eficiencia y se reduce el consumo ( less waste, better ingredients ).

La rutina se simplifica a tres pasos esenciales: Se busca la eficiencia y se reduce el consumo ( ). Ingredientes Estrella: El foco se pone en la Niacinamida (para unificar el tono), los Fermentos (para la luminosidad y elasticidad, legado de la K-Beauty) y el Ácido Hialurónico en múltiples pesos moleculares para la hidratación profunda.

El foco se pone en la (para unificar el tono), los (para la luminosidad y elasticidad, legado de la K-Beauty) y el en múltiples pesos moleculares para la hidratación profunda. Objetivo de Piel: La aspiración es la «Mochi Skin» (Japón), una piel elástica, lisa y aterciopelada, que se logra a través de masajes faciales en la aplicación de productos y el doble desmaquillado.

2. Maquillaje: El Efecto «Toasty» y Labios Difuminados

El maquillaje actúa como un complemento sutil que exalta la piel sana, no la oculta:

El Toasty Makeup (Maquillaje Tostado): Inspirada por figuras como Hailey Bieber, esta tendencia recrea una piel «besada por el sol» con una paleta de colores marrones y terracota. Se basa en un contorno frío y preciso , y el uso generoso del bronzer y el colorete para dar un aspecto saludable.

Inspirada por figuras como Hailey Bieber, esta tendencia recrea una piel «besada por el sol» con una paleta de colores marrones y terracota. Se basa en un , y el uso generoso del y el colorete para dar un aspecto saludable. Labios Blurred (Difuminados): La técnica coreana del «labio mordido» o difuminado se populariza. Se aplica color intenso en el centro del labio y se difumina hacia afuera para un efecto suave y de volumen, evitando líneas duras.

La técnica coreana del «labio mordido» o difuminado se populariza. Se aplica color intenso en el centro del labio y se difumina hacia afuera para un efecto suave y de volumen, evitando líneas duras. Sombras Líquidas y Glitter: Para las noches o eventos especiales, el glitter regresa en formatos sofisticados: sombras líquidas o gelatinosas que aportan un brillo etéreo y cinematográfico, fácil de aplicar y de larga duración.

3. Cabello: Abrazando la Textura Natural

En 2025, la verdadera tendencia capilar es el respeto por lo auténtico:

Rizos y Ondas en Primer Plano: Los cortes buscan potenciar la textura natural del cabello. El shaggy y las capas con flequillo cortina triunfan al aportar volumen, ligereza y un movimiento flexible a cabellos ondulados y rizados.

Los cortes buscan potenciar la del cabello. El y las capas con flequillo cortina triunfan al aportar volumen, ligereza y un movimiento flexible a cabellos ondulados y rizados. Aceites Naturales y «Sleep Routine»: Productos sin sulfatos y enriquecidos con aceites (como el de jamaica o pequi) son esenciales para el cuidado del rizo. Además, las rutinas nocturnas con almohadas de satén y co-wash se vuelven cruciales para mantener la forma y el brillo.

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