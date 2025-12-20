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Tener el nivel de azúcar alta, estos son los síntomas

By Redacción Carabobo
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Tener el nivel de azúcar alta

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Tener el nivel de azúcar alta (hiperglucemia) se manifiesta con síntomas como sed excesiva, orinar frecuentemente (incluso de noche). Fatiga, visión borrosa, hambre, y a veces pérdida de peso, entumecimiento en manos/pies o lamejoras lentas.

Estos signos indican que el cuerpo no usa bien la glucosa, provocando deshidratación y cansancio. Y esto requiere atención médica para controlar la diabetes y prevenir complicaciones.

El nivel de azúcar alta

Aumento de la sed (polidipsia) y boca seca: El cuerpo intenta compensar la pérdida de líquidos por la orina.

Micción frecuente (poliuria): Los riñones eliminan el exceso de azúcar a través de la orina, arrastrando agua.

Fatiga y debilidad: Las células no reciben suficiente glucosa para energía.

Visión borrosa: El exceso de azúcar afecta los pequeños vasos sanguíneos de los ojos.

Hambre excesiva (polifagia): Las células no pueden absorber la glucosa, sintiendo hambre a pesar de comer.

Cuidado con la perdida de peso

Pérdida de peso inexplicable: A pesar de comer más, el cuerpo quema grasa y músculo por falta de glucosa.

Hormigueo o entumecimiento: Especialmente en manos y pies, por daño a los nervios (neuropatía).

Piel seca y curación lenta: Problemas circulatorios y nerviosos dificultan la cicatrización.

Infecciones frecuentes: Infecciones de la piel, vejiga u hongos, ya que la glucosa alta alimenta a los microbios.

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