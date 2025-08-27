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El teniente del Cuerpo de Bomberos de Guacara, José Leonardo Márquez de 35 años murió la tarde de ayer martes 26 de agosto de 2025 tras ser arrollado por una grúa. El trágico hecho ocurrió en la parroquia Yagua.

A las dos de la tarde, Márquez transitaba por la avenida Bolívar adyacente a la parada de Yagua, cuando iba a la estación bomberil. Cuando fue arrollado por la grúa, muriendo de manera inmediata.

Teniente del Cuerpo de Bomberos de Guacara falleció

En el sitio se presentaron funcionarios de la PNB quienes hicieron el levantamiento del hecho vial, reteniendo al conductor de la grúa. El cadáver de Márquez fue llevado a la sede de la CHET.

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Autoridades viales del municipio Guacara, iniciaron las averiguaciones del hecho. Márquez había estado en otras estaciones de bomberos del estado Carabobo. Hoy se llevarán a cabo los actos velatorios.

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