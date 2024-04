Este sábado la exnúmero 1 en el ranking mundial de Tenis, Garbiñe Muguruza anunció su retiro del circuito tras catorce meses fuera de las canchas.

La nacida en Caracas y en parte criada en Guatire, anunció que “es una decisión que he ido tomando poco a poco”. Muguzura no competía desde enero de 2023, cuando disputó su último partido oficial en el torneo de Lyon.

La mujer de 30 años obtuvo el título Grand Slam en dos oportunidades en su carrera, además de representar a España en el circuito de la WTA, Copa Federación, y a nivel olímpico.

“Ha llegado el momento de despedirme, ha sido una carrera larga, preciosa, pero siento que ha llegado el momento de retirarme”. Expresó la ahora ex tenista en una rueda de prensa en Madrid.

Así mismo, también manifestó no extrañar la disciplina desde que tomó su descanso el año pasado. “Cuando yo dejé de competir, volví a casa y el descanso lo recibí con los brazos abiertos. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes, así que ha sido algo progresivo”, aseguró.

Muguruza obtuvo su última victoria profesional en octavos de final de Tokio en septiembre de 2022.

Gracias, Garbi ✨

Our 2016 champion announces her retirement from professional tennis.

Wishing you all the best for the future 🧡 pic.twitter.com/pSl8aoZO7I

— Roland-Garros (@rolandgarros) April 20, 2024