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La tenista turca Zeynep Sonmez dejó de lado la competencia por un momento para protagonizar un aplaudido gesto de humanidad y deportividad.

Durante su partido de primera ronda del Abierto de Australia, el pasado domingo, la jugadora interrumpió el juego para socorrer a una recogepelotas que sufrió una descompensación a causa de las altas temperaturas.

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El incidente tuvo lugar durante el segundo set del encuentro que Sönmez disputaba contra la rusa Ekaterina Alexandrova. Cerca de la silla del juez, la joven recogepelotas se desplomó repentinamente, víctima del intenso calor que azotaba la cancha, superando los 29 grados Celsius.

Zeynep Sonmez ayuda a una recogepelotas

Sin dudarlo, Sonmez se percató de la situación, detuvo el punto de inmediato y corrió hacia la joven. Le ayudó a levantarse y la acompañó rápidamente a una zona de sombra al borde de la pista, asegurándose de que se sentara y bebiera agua mientras llegaba la asistencia médica oficial.

El partido se reanudó tras una pausa de unos seis minutos

La acción de Sonmez, quien más tarde ganaría el partido en una reñida batalla de tres sets (7-5, 4-6, 6-4) para hacer historia como la primera mujer turca en ganar un partido del cuadro principal del Abierto de Australia en la Era Abierta, ha sido ampliamente elogiada por aficionados, medios de comunicación y colegas deportistas.

Su gesto ha trascendido el resultado deportivo, destacando valores esenciales en el mundo del deporte.

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