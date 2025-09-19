Compartir

El Terminal de Pasajeros de Valencia, Big Low Center, movilizó un total de 530 mil personas en este periodo vacacional, así lo informó la autoridad única de Transporte en el estado Carabobo, José Aréjula, durante “La Hora Dina-mita”, programa transmitido por Radio América 90.9 FM todos los miércoles, conducido por la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo.

“Tuvimos una movilización de 24 mil 865 unidades durante este periodo vacacional, que dieron servicio a 530 mil personas, de ellas más de 94 mil 200 niños y niñas, quienes recibieron toda la atención y resguardo, gracias a la colaboración de una cantidad de instituciones para la protección de los niños, niñas y adolescentes, prevención del delito, cuerpos de seguridad”, indicó la autoridad del transporte en Carabobo.

Además, explicó que durante el periodo vacacional se realizó una inspección integral a las 81 líneas de transporte urbano y suburbano que movilizan la ciudad de Valencia, «las unidades aptas para circular recibieron el visto bueno siendo etiquetadas, con el objetivo de identificarlas, mientras que las rezagadas, serán inspeccionadas durante la próxima semana, para determinar si pueden prestar el servicio óptimo a la ciudadanía».

Terminal de Pasajeros de Valencia movilizó 530 mil personas en el período vacacional

Durante el programa, Aréjula manifestó igualmente que los equipos de trabajo del terminal terrestre abordaron con mucha seriedad y compromiso garantizar el flujo de pasajeros y unidades de transporte «y lo digo con mucho orgullo y mucha sinceridad hemos venido recuperando bastante el terminal para comodidad y seguridad de todos los valencianos y usuarios en general».

En este sentido, adelantó que en breve se realizará la apertura de dos oficinas, para incrementar los servicios de atención de los pasajeros en los espacios del terminal: la Oficina de Atención Turística y la Oficina de atención a Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de impulsar el turismo en la ciudad y la seguridad de los infantes y jóvenes que se trasladan fuera del estado Carabobo, respectivamente.

Educando al transportista

En materia de transporte público en la ciudad, el también presidente del IAMTT, informó que a los conductores infractores que violen la norma de las paradas del transporte público, están siendo citados, con el objetivo de ser formados tanto en la teoría de la Ley de Transporte Terrestre, como en la práctica.

“Tenemos inspectores en los sitios claves y de alto tránsito para que los transportistas se estacionen como debe ser, y los días lunes, miércoles y viernes, quienes hayan infringido las paradas, deben ir esos tres días de la semana a participar en talleres formativos: educamos a todos los infractores que se pararon fuera de lugar los citamos y le damos esos tres días de formación para que vayan creando conciencia y mejoremos la ciudad entre todos”, aseguró Aréjula.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas