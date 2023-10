En el inicio del octavo inning, Miggy saltó al terreno para cubrir la inicial por primera vez en dos años. Steven Kwan bateó un rodado hacia su dirección.

El venezolano recogió la pelota y corrió a pisar la inicial para sacar el out; el último momento de su carrera como profesional.

For bringing all of us along for the ride. #GraciasMiggy pic.twitter.com/CixhLm12MK

— Detroit Tigers (@tigers) October 1, 2023