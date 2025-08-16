Compartir

Para eliminar termitas en la casa, puedes intentar usar métodos caseros como la exposición a la luz solar directa, el uso de aceites esenciales como el de naranja. O la aplicación de ácido bórico en zonas afectadas.

Si la infestación es grande, es recomendable contactar a profesionales para tratamientos más efectivos como la fumigación o tratamientos térmicos. Hoy en día las empresas de fumigación son expertas en estos casos.

Exposición solar: estas prefieren ambientes oscuros y húmedos, por lo que exponer los muebles de madera o artículos infestados a la luz solar directa; durante varios días puede ayudar a eliminarlas.

Aceite de naranja: este aceite esencial es un repelente natural de termitas. Se puede aplicar directamente sobre la madera infestada.

Termitas en la casa

Ácido bórico: mezcla ácido bórico con azúcar y leche para crear una pasta y colócala en zonas donde veas actividad de termitas. También puedes espolvorear ácido bórico directamente, pero ten cuidado si hay niños o mascotas en casa.

NO DEJES DE LEER AHORA: Evita que los alimentos se peguen a la sartén con estos consejos

Vinagre y limón: una solución de vinagre blanco y jugo de limón puede ser rociada en áreas infestadas para repeler y matar termitas.

Aloe vera: el aloe vera, al aplastarlo y mezclarlo con agua, puede usarse para rociar zonas con termitas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas