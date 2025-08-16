sábado, agosto 16, 2025
spot_img
HogarPortada

¿Termitas en la casa?, así puedes eliminarlas

By Danny Valdiviezo
0
27
Termitas en la casa
Foto: Más Salud.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Para eliminar termitas en la casa, puedes intentar usar métodos caseros como la exposición a la luz solar directa, el uso de aceites esenciales como el de naranja. O la aplicación de ácido bórico en zonas afectadas.

Si la infestación es grande, es recomendable contactar a profesionales para tratamientos más efectivos como la fumigación o tratamientos térmicos. Hoy en día las empresas de fumigación son expertas en estos casos.

Exposición solar: estas prefieren ambientes oscuros y húmedos, por lo que exponer los muebles de madera o artículos infestados a la luz solar directa; durante varios días puede ayudar a eliminarlas.

Aceite de naranja: este aceite esencial es un repelente natural de termitas. Se puede aplicar directamente sobre la madera infestada.

Termitas en la casa

Ácido bórico: mezcla ácido bórico con azúcar y leche para crear una pasta y colócala en zonas donde veas actividad de termitas. También puedes espolvorear ácido bórico directamente, pero ten cuidado si hay niños o mascotas en casa.

NO DEJES DE LEER AHORA: Evita que los alimentos se peguen a la sartén con estos consejos

Vinagre y limón: una solución de vinagre blanco y jugo de limón puede ser rociada en áreas infestadas para repeler y matar termitas.

Aloe vera: el aloe vera, al aplastarlo y mezclarlo con agua, puede usarse para rociar zonas con termitas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Arma un abono de tierra con estos componentes

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceHogar Visión
Artículo anterior
Policía Municipal de Valencia promueve la capacitación para atención de víctimas de violencia de género
Artículo siguiente
Efemérides de hoy 16 de agosto, un día como hoy murió Elvis Presley
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital