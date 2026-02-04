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Un perro policía lo llevaron a un kínder para que compartiera con los niños en una visita de los uniformados a una escuela en Estados Unidos. Blitz uno de los mejores oficial que hay llegó para que lo conocieran.

Este se encontraba con su guía y los pequeños lo llenaron de stickers, estrellas, corazones y otras figuras. Fue cuando el can policiaco quedó rendido ante aquel gesto de los niños, dejándose llenar de stickers.

El perro policía que visitó un kínder

Blitz tenía calcomanías por todos lados, en su carita, en el chaleco y hasta en las patitas. Ya al llegar de nuevo al comando los oficiales lo buscaron para quitárselos pero este no quiso. Blitz giró el cuerpo y movió las patas para conservarlos un poco más.

Como si quisiera guardar ese cariño que recibió ese día por parte de los niños. En el comando mantuvo durante unos días los stickers.

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