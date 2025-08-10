Compartir

Un gato se hizo viral en una plaza por sus saltos al pretender cazar unas palomas, y aunque no logró alcanzar algunas se hizo famoso por los likes que obtuvo. Ayer fue el Día Mundial del Gato, uno de los tres que tiene al año.

Este salió a jugar a una plaza donde había varias palomas y allí empezó su tierna cacería, con sus saltos de alegría y donde quiso mostrar que podría hacerlo. El animal saltaba ante las palomas con agilidad.

El video se hizo viral en el mundo, como es conocido hoy en día los felinos son los reyes de las redes. Estamos claros que el león es el rey de la selva pero sin duda que los gatos han conquistado a las redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergey (@rhododendron_s)

Este curioso video inspira a amar a los animales, no solo a los famosos y tiernos “michis” los cuales son traviesos y juguetones. A todos los animales entre ellos, perros como a los conejos, entre otros.

Y así el 8 de agosto el animal celebró su día, y como hacemos el llamado a cuidar a los animales, a cuidarlos, alimentarlos y a ser responsables con ellos. Los cuales conquistan corazones siempre.

