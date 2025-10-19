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Un perro en un Encava en el puesto del copiloto se hizo viral en las últimas horas en el país. El canino va por la ventana disfrutando del paseo mientras mira a la cámara que lo va grabando en el recorrido.

Con sus orejas al viento, iba mirando el camino, como es conocido ahora vemos algunas personas que no dejan a la mascota en casa, se lo llevan a la visita de un familiar o de paseo. Así iba este perrito que se hizo tendencia en las redes sociales.

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Perro en un Encava se hace viral

No es la primera vez que vemos en un autobús a uno de estos animales, hace unos meses también habíamos publicado uno. Algunos usuarios de Instagram llenaron de buenos comentarios el video.

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Un motivo más para querer y cuidar a los animales, empezando por los famosos, como lo son los perros y los gatos. Seguido de conejos, y otros tantos que hay en el planeta.

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