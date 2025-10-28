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Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este lunes 27 de octubre el oeste de Turquía. Por ahora no hay reportes de personas fallecidas; sin embargo, en redes sociales se han visto daños en infraestructuras y edificios.

El sismo, que se reportó a las 10:48 hora local, activó acciones preventivas con las unidades de rescate y atención.

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“Debido al sismo, que se sintió también en las provincias cercanas, la AFAD y todos los equipos de nuestras instituciones involucradas comenzaron a trabajar de inmediato”, precisó el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

Terremoto en Turquía

Sindirgi fue la ciudad epicentro del movimiento sísmico, que se sintió en Estambul, así como en Grecia y Bulgaria.

Sindirgi, un municipio de 32.000 habitantes, ya había sido epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto también de magnitud 6,1, que causó un fallecido y medio centenar de lesionados, además de dañar 16 edificios.

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