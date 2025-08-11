Compartir

Al menos un fallecido y 52 personas heridas dejó el terremoto de magnitud 6,1 que sacudió la noche de este domingo 10 de agosto la región de Mármara, en Turquía, y que causó el derrumbe de varios edificios, según la información actualizada difundida este lunes por el gobierno.

El fallecido es un hombre de 81 años que quedó sepultado en uno de los edificios que se derrumbó en la ciudad de Balıkesir durante el terremoto, que se sintió en un amplio radio que ha incluido grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro), Esmirna, Bursa y Kocaeli.

La víctima fue sacada con vida de entre los escombros, pero falleció posteriormente en el hospital

Otras dos personas lograron salir por sus propios medios y los equipos de búsqueda y rescate salvaron a otros cuatro ciudadanos, uno de ellos el anciano fallecido luego, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Un total de 16 edificios sufrieron graves daños, doce de ellos abandonados, según Yerlikaya. El ministro de Sanidad, Kemal Memişoglu, señaló por su parte que sólo 11 de los heridos permanecen hospitalizados.

Según Memişoglu, tres de los heridos se vieron directamente afectados por el sismo, mientras que el resto se lesionó tratando de huir, incluso saltando desde ventanas y balcones, de los edificios.

El gobierno informó de que actualmente ya no hay operaciones de búsqueda y rescate en los edificios que se derrumbaron.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios