Compartir

La cantante y actriz Teyana Taylor se convirtió en el centro de todas las conversaciones al llegar al desfile de la casa Schiaparelli en París, luciendo réplicas exactas de las joyas robadas del Museo del Louvre en octubre de 2025.

El look de Taylor no fue solo una elección de vestuario, sino una declaración política y artística que dejó boquiabiertos a los asistentes y a la prensa internacional. La artista portaba dos de las piezas más emblemáticas del tesoro francés: la tiara de la emperatriz Eugenia y el legendario gran lazo joya del corpiño.

Un tributo a la historia perdida

Cabe recordar que el robo en el Louvre el pasado año fue uno de los golpes más duros al patrimonio histórico europeo. Al utilizar réplicas de estas piezas, Teyana Taylor y su equipo de estilismo han traído de vuelta al ojo público el debate sobre la seguridad del arte y la permanencia de la belleza. La tiara, una obra maestra de la orfebrería del siglo XIX, resplandecía sobre Taylor, quien la integró de manera orgánica en la estética vanguardista de Schiaparelli.

El lazo joya, una pieza que originalmente perteneció a las joyas de la Corona francesa, fue adaptado sobre un atuendo que jugaba con las proporciones y la estructura corporal, sellando el estatus de Taylor como una de las figuras más influyentes del street style de lujo.

La apertura de la Alta Costura por parte de Schiaparelli siempre es un evento de alta tensión creativa. La presencia de Taylor con estas réplicas reforzó la narrativa de la colección, que este año explora los límites entre lo real y lo imaginario, lo robado y lo recuperado.

Aunque las autoridades francesas no han emitido comentarios oficiales sobre el uso de estas representaciones artísticas de piezas aún desaparecidas, la comunidad de la moda ha celebrado la audacia de Taylor.

En un mundo donde la moda suele ser efímera, este gesto conecta la pasarela con la cruda realidad del mercado del arte, recordándonos que, aunque las joyas originales sigan ausentes, su impacto cultural es indestructible.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas