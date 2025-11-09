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En una carta dirigida a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), el consejero delegado David Zaslav confirmó que la película The Batman Part II, dirigida por Matt Reeves, comenzará su rodaje en la primavera de 2026. El estreno en cines ya tiene fecha fijada para el 1 de octubre de 2027.

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La nota interna además elogió el reciente éxito de Superman, producido por el co-jefe de DC Studios James Gunn, que ha recaudado más de 560 millones de dólares a nivel mundial. Con estos anuncios, WBD marca una nueva etapa en la reorganización del universo cinematográfico de DC Comics.

En la misma carta, Zaslav indicó que James Gunn ya está trabajando en el guion para la próxima película de la “superfamilia” de DC.

El comunicado dijo que Gunn “ya se está preparando para escribir” el próximo capítulo del universo de súper-héroes.

The Batman: Part II en 2027

Los proyectos citados explícitamente incluyen Supergirl: Woman of Tomorrow (2026), Clayface (2026) y una próxima película de Wonder Woman – Nuevo Capítulo.

Este enfoque se enmarca en una visión a diez años para DC que abarca cine, televisión, videojuegos, productos de consumo y redes sociales, según el documento a los accionistas.

La película volverá a contar con Robert Pattinson en el papel del Caballero Oscuro, mientras que Matt Reeves ha confirmado el regreso de Colin Farrell como el Pingüino, en continuidad con la serie de HBO.

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