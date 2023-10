Compartir

La película sobre el concierto “The Eras Tour” de Taylor Swift, recaudó 92,8 millones de dólares en cines durante su debut de tres días el fin de semana.

Este éxito consolidó el filme como la película de concierto más taquillera, superando los 73 millones de dólares de recaudación de la película Justin Bieber: Never Say Never.

Además, se posicionó como la segunda mejor estreno estadounidense en el mes de octubre y el séptimo mejor estreno del año 2023, según las cifras de AMC publicadas en varios medios de comunicación.

“The Eras Tour” de Taylor Swift también llegó a Reino Unido, México, Australia, Alemania y Filipinas el pasado fin de semana, recaudando 123,5 millones de dólares en la taquilla mundial. Se espera que llegue a más países el 3 de noviembre.

En el caso de Venezuela, las salas de cine colapsaron desde el pasado 13 de octubre, con una proyección de casi 3 horas que mantiene a todos de pie y bailando.

Taylor Swift: una artista imparable