La película concierto “Taylor Swift: The Eras Tour” llegará a las salas de cine del país a partir del 13 de octubre. Así lo anuncio Cines Unidos.

Por tratarse de una proyección especial, el boleto tendrá un precio de 10 dólares y la preventa estará disponible a partir del 1 de octubre.

Aún se desconocen cuáles serán los horarios de las proyecciones.

“Taylor Swift: The Eras Tour” es un documental que captura la gira mundial de la cantante estadounidense, que celebra su carrera de más de una década.

El filme incluye actuaciones de éxitos como “Shake It Off”, “Blank Space”, “Bad Blood” y “Cardigan”.

¡Es real, se logró Venezuela! TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR llegará a TODOS nuestros cines este 13 octubre

¿Cuántos Swifties activos y listos para Shake it off, Shake it off? 🎶🎤

IMPORTANTE: Muy pronto daremos más información.

— Cines Unidos (@CinesUnidos) September 26, 2023