La esencia de la icónica banda The Police se prepara para pisar tierras carabobeñas para el mes de marzo de este 2023.

«Call The Police” será un espectáculo que recordará los más grandes éxitos de la legendaria agrupación, interpretados por su guitarrista original, Andy Summers, acompañado de dos leyendas, como son Rodrigo Santos de la banda Barão Vermelho) y João Barone de la banda Paralamas do Suceso.

El espectáculo de The Police en Carabobo está previsto para el próximo 12 de marzo en los espacios del Hotel Hesperia WTC de Valencia.

