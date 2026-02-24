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Las conductas Therians en Monagas serán sancionadas en varios municipios en el estado ubicado en el oriente del país. Las alcaldías de Sotillo, Libertador y Uracoa impondrán sanciones administrativas como cívicas.

El objetivo es preservar la paz, como los valores familiares, dijeron las alcaldías mediante decretos y comunicados. Indicaron que cualquier alteración del orden público que pueda generar hostigamiento sería sancionada.

Estos enfrentarían multas equivalentes al billete de máxima denominación del Banco Central de Venezuela. Además de 40 horas de trabajo comunitario, esto en respuesta a convocatorias virales que han hecho en redes sociales.

Therians en Monagas serán sancionados con trabajo comunitario

Ya en uno de los parques como lo es La Guaricha en la capital de Monagas se han restringido dichas convocatorias. Allí se han negado los permisos para estos eventos relacionados, este lugar es uno de los emblemáticos y familiares que hay en esa entidad.

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Estas sanciones promueven el orden público y protegen a familias y visitantes de alteraciones innecesarias. Reflejan una tendencia nacional ante fenómenos juveniles controvertidos, alineándose con normativas que valoran la convivencia pacífica.

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