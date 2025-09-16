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Con la presencia de 25 peloteros, los Tiburones de La Guaira dieron inicio a su preparación para la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP); el minicamp se desarrolla en el Estadio Universitario de Caracas, con la participación de lanzadores, infielders, jardineros y receptores, además de parte del cuerpo técnico.

El grupo inicial de Tiburones de La Guaira está conformado por 10 lanzadores, ocho jugadores del cuadro, cuatro patrulleros y tres receptores. Aunque el mánager Gregorio Petit no estuvo presente en esta primera jornada, sí se incorporaron los coaches Alex Cabrera (bateo), Francisco “Kid” Rodríguez (pitcheo), Enrique González (bullpen) y Rainer Olmedo (primera base), quienes lideran las rutinas de trabajo.

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Entre los asistentes destacan Eudis Idrogo, Luis Arejula, Pedro Castellanos, Kelvin Meleán, Carlos Tocci, Franklin Barreto y Dennis Ortega. También se sumaron los invitados Danny Rondón, Kevin Vicuña y Alexfri Planez, quienes buscan ganarse un lugar en el roster definitivo. La convocatoria incluye nombres con experiencia en la liga y jóvenes talentos en desarrollo.

La organización litoralense de los Tiburones de La Guaira apuesta por renovar su estructura técnica tras los logros obtenidos en temporadas recientes, incluido el campeonato de la LVBP y el título de la Serie del Caribe. En ese contexto, se incorporaron figuras como Ramón Hernández (coach de banca), además de ajustes realizados durante la etapa de cambios entre marzo y septiembre.

La planificación contempla sesiones progresivas de entrenamiento, evaluación de rendimiento y ajustes tácticos, con miras a consolidar un equipo competitivo desde el inicio del torneo. Tiburones busca mantener su protagonismo en el circuito profesional y repetir los éxitos alcanzados en años anteriores en la LVBP.

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