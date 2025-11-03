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Tiburones de La Guaira silenció a Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia con pizarra de 4×3. El pitcheo de los litoralenses pudo salir de los problemas con las bases llenas.

La Guaira madrugó al lanzador Alexander Campos que permitió par de carreras limpias. En la segunda entrada Sebastián Rivero por los Tiburones trajo una carrera gracias a un cuadrangular en solitario.

En la apertura de la cuarta entrada, Jimmy Kerrigan la sacó del parque para colocar el encuentro a favor de los escualos por cuatro carreras. Las rayitas de Magallanes vinieron en el tercer tramo de los bates de Nelson Rada y Rougned Odor.

Magallanes en el octavo fabricó una carrera más empujada por Alexis Hernández con rolling. Colocaba el encuentro los turcos por una carrera, 4×3. Cabe destacar que Magallanes dejó varios jugadores en las bases.

En el noveno tramo con tres en las bases Magallanes no pudo anotar carreras ante el experimentado lanzador Rafael Cova. Tucupita Marcano se ponchó con las bases llenas y Andrelton Simmons

La Guaira silenció a Magallanes en Valencia

Bravos de Margarita dejó en el terreno a Cardenales de Lara con pizarra de 5×4. En la parte baja de le décima entrada los insulares pudieron fabricar una carrera para acreditarse el triunfo.

Águilas derrotó a Caribes con pizarra de 5×2 en el estadio Luis Aparicio “El Grande” en Maracaibo. Andry Lara se llevó el triunfo por parte de los zulianos, José Rodríguez fue el perdedor.

En el último partido de la jornada, Tigres de Aragua superó a Leones con pizarra de 10×5 en el Monumental de Caracas.

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