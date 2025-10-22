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La segunda semana de acción de la temporada 2025-2026 comenzó con un duelo esperado por muchos fanáticos: Tiburones de La Guaira vs Leones del Caracas. Al final, el Estadio Universitario presenció un emocionante encuentro, el cual finalizó 6 a 5 a favor de los litoralenses y los melenudos asumiendo la derrota.

El duelo de abridores estuvo a cargo de dos importados: Beck Way por Leones, y Zac Grotz por Tiburones. Cabe destacar que ninguno de los dos permitió carreras, aunque la actuación del primero se limitó a dos entradas de labor, mientras que el segundo actuó por cinco capítulos.

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En el sexto, Tiburones atacó con fuerza una vez más y añadió otra rayita a su favor. Esta vez el protagonista fue Sebastián Rivero, que con un toque de sacrificio oportuno llevó hasta el home a Jimmy Kerrigan.

Ya en la baja del noveno, los escualos atacaron con todo al relevista Junior Flores, que permitió sencillos consecutivos a Pedro Castellanos y Franklin Barreto. Con las bases llenas y un out, Tomás Telis se vistió de héroe al disparar el hit de oro que aseguro la derrota de los Leones ante los Tiburones.

(Meridiano)

Tiburones derrota a Leones y los demás resultados

Cardenales de Lara inició la segunda semana de campeonato con victoria en Valencia 6-2 ante los Navegantes del Magallanes, el relevo larense mostró otra mejor cara y el manager César Izturis manejó muy bien el pitcheo. Bravos de Margarita se impuso con ofensiva y buen pitcheo en la casa de Caribes de Anzoátegui, 10-2, en el primero de la serie de dos compromisos en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. Juegos para el miercoles:

06:30 pm Aguilas contra Tiburones en el Estadio Universitario de Caracas

07:00 pm Bravos ante Caribes en Puerto La Cruz, Estadio Alfonso Carrasquel

07:00 pm Cardenales contra Tigres en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay

