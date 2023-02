Tras el éxito de la Serie del Caribe en el Estadio Monumental Simón Bolívar, así como también en el Fórum de La Guaira, la fanaticada se pregunta si tanto Leones de La Guaira como Tiburones podrán usar el nuevo recinto.

Ante esta situación, el gerente general de los Tiburones, César Collins, indicó durante una entrevista con Meridiano que, hasta el momento, no se descarta esa posibilidad.

En ese sentido, detalló que se debe actuar con prudencia sobre el tema mientras esperan en dónde jugará el equipo escualo la próxima temporada. «De momento, tenemos como sede natural el Estadio Universitario, y como primera sede alternativa el Fórum de La Guaira», añadió

No obstante, reveló que la LVBP podría tomar una decisión que les permita jugar en La Rinconada. «Esperemo que la liga se pronuncie sobre cómo funcionará el Estadio Monumental Simón Bolívar, para saber tendremos o no algunos juegos allí. La decisión no solamente depende de Tiburones, sino que la liga venezolana tiene que involucrarse para saber cómo va a funcionar ese estadio», expresó.