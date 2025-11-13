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Tiburones y Águilas junto a Caribes se llevaron las victorias de la jornada de la noche del miércoles 12 de noviembre de 2025 en la LVBP.

Tiburones se vengó de Magallanes luego de caer anoche por blanqueo, hoy escribieron otra historia y obtuvieron una victoria en el estadio de la UCV de Caracas con pizarra de 7×2. Los escualos aprovecharon el descontrol de Junior Guerra y le fabricaron cuatro carreras.

El pitcheo relevo de los navales también tuvo problemas y la fiesta de batazos de los litoralenses continuó ante los envíos de Jonny Cuevas. A este lanzador le anotaron tres carreras más para ampliar la ventaja.

El experimentado Alcides Escobar guió la ofensiva salada, cuatro carreras empujó el jugador del cuadro. Los demás colaboradores con la victoria de La Guaira fueron Daniel Montaño además de Jadher Areinamo.

Por Magallanes, el jardinero Ángel Reyes la sacó del parque sin corredores en las bases. Mientras que la segunda carrera de los Navegantes fue remolcada por Rougned Odor.

Tiburones y Águilas junto a Caribes victoriosos

Águilas 10, Tigres 7

Caribes 8, Bravos 3

Juegos para mañana jueves

7:00 p.m. Leones contra Navegantes en Valencia, Juego en honor a la Virgen del Socorro,

7:00 p.m. Tigres ante Cardenales en Barquisimeto

7:00 p.m. Tiburones ante Caribes en Puerto La Cruz

PIZARRA DE LA LVBP 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

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